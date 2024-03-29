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Güncel
İHA 29.03.2024 11:45

Kütahya’da tarım sektörü tarımsal üretimin planlaması hakkında bilgilendirildi

Tarımsal Üretimin Planlanması çerçevesinde ilde görev yapan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı tarım sektörü yöneticileri ile birim sorumlularına tarımsal üretimin planlaması hakkında yapılan ve ilerleyen süreçte yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kütahya’da tarım sektörü tarımsal üretimin planlaması hakkında bilgilendirildi
[Fotograf: İHA]

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonundaki gerçekleşen toplantıda çalışanlar bildilendirildi.

Kütahya’da tarım sektörü tarımsal üretimin planlaması hakkında bilgilendirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kilci, Tarım Havzaları Daire Başkanı Ergin Toprak, Kanatlı ve Arıcılık Daire Başkanı İslam Köse ve Stratejik Yönetim ve Kurumsal Performans Daire Başkanı İbrahim Temizkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, DSİ Kütahya 34. Şube Müdürü İbrahim Kavak, TKDK İl Koordinatörü Birsen Karaaslan, İlçe ve Şube Müdürleri, paydaş kurum personelleri ve il müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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