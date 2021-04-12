Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal ettikleri ve gümrük kaçağı ürün sattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 53 litre etil alkol, 880 litre sahte içki, alkol yapımında kullanılan 14 kit, 5 masaüstü bilgisayar, 2 diz üstü bilgisayar, 92 gümrük kaçağı cep telefonu ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.