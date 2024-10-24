Muğla'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Menteşe, Marmaris, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve ruhsatsız silah bulunduran şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi, 4 el telsizi, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca, havalı tüfek, 182 fişek, bıçak, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 200 avro, 920 pound ve 67 bin 800 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.