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Güncel
AA 24.10.2024 09:59

Kastamonu'da sağlıklı koşullarda olmayan 100 koli ayrana el konuldu

Kastamonu Belediyesi ekipleri, soğuk zincir ihlali gerekçesiyle 100 koli ayrana el koydu.

Kastamonu'da sağlıklı koşullarda olmayan 100 koli ayrana el konuldu

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu Şehirlerarası Otogarı'nda denetim yaptıkları sırada bir otobüsten indirildiği belirlenen ayran kolileri tespit etti.

Otobüsle kente getirildiği anlaşılan 100 koli ayrana el koyan ekipler, durumu Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri soğuk zincirine uyulmadan getirilen ayranlara gerekli incelemeleri yapmak üzere laboratuvara gönderdi.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

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Kastamonu Tarım ve Orman Bakanlığı
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