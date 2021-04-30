İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, durdukları araçta narkotik köpeğinin yardımıyla yaptığı aramada, kaput altı sigorta kutusu ve yolcu koltuğunun altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan F.S. ve Ş.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.