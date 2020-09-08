Kumburnu mevkisinde bir grup sığınmacının bulunduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu ile Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi gönderildi.

Sahil güvenlik ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için geldikleri kıyıda mahsur kaldığı belirlenen 35 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.