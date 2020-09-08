Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da mahsur kalan 35 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken karadan ulaşımın olmadığı deniz kıyısında mahsur kalan 35 sığınmacı kurtarıldı.
Kumburnu mevkisinde bir grup sığınmacının bulunduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu ile Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi gönderildi.
Sahil güvenlik ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için geldikleri kıyıda mahsur kaldığı belirlenen 35 sığınmacıyı kurtardı.
Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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