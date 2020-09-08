Tunceli'nin yaban hayatı varlığıyla öne çıkan Ovacık ilçesinde, sıcak ve kurak geçen mevsim şartları sebebiyle doğal ortamlarında beslenmekte zorluk çeken kara kaplumbağaları, yiyecek bulmak için yaşamlarını sürdürdükleri 15 haneli Konaklar köyüne ayrı bir renk katıyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi, Kepır Yaylası, Katır Gölleri ve Harami Deresi'nin bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı varlığıyla da dikkati çekiyor.

Bakir doğasıyla göz kamaştıran ilçede, boz ayı, yaban keçisi, vaşak, porsuk, sansar, kızıl şahin, tilki, yaban domuzu, kara kaplumbağası ve gelincik gibi türlere doğal ortamında sıklıkla rastlanılıyor.

Dağlık ve ormanlık alanda yaşamlarını sürdüren bu canlılar, bazı zamanlarda yiyecek bulamadıkları için besin kaynaklarının daha fazla olduğu yerleşim yerlerine kadar inerek karınlarını doyurmaya çalışıyor.

İlçede kurak ve sıcak geçen mevsim şartlarından olumsuz etkilenen, bilimsel adı "testudinidae" olan kara kaplumbağaları da meşe ormanlarıyla kaplı alanlarda yiyecek bulamadıkları için 15 haneli Konaklar köyünde yaşamlarını sürdürmeye başladı.

İlçeye 1 kilometre uzaklıkta bulunan köyde sıkça görülen ve sayıları her geçen gün artan kaplumbağalar, günün ilk ışıklarıyla geceyi geçirdikleri yuvalarından dışarı çıkıp beslenmek için mahalle ve sokaklarda geziyor.

Kaplumbağalara köylülerden şefkat eli

Köydeki bahçelerde yetiştirilen domates, fasulye, salatalık, karpuz, elma ve erik gibi ürünleri yiyerek karınlarını doyuran kaplumbağalar, kabuklarındaki çizgili desenler ve ağır hareketleriyle köy sakinlerinin de yakından ilgisini çekiyor.

Evlerinin bazı noktalarına kaplumbağalar için su bırakan köylüler, bu sayede hayvanların hem su ihtiyacını gideriyor hem de sıcaktan etkilenip telef olmalarını önlemeye çalışıyor.

Sevimli halleriyle köye ayrı bir renk katan kaplumbağaların, zaman zaman kedilerle karşılaşması da renkli görüntüler oluşturuyor.

Köy sakinlerinden Ekin Can Boz, AA muhabirine, Ovacık'ın yaban hayatı zenginliği açısından önemli bir yer olduğunu söyledi.

Yaban hayvanlarının beslenmek için sıklıkla yerleşim yerlerine indiğini belirten Boz, bölgede yaşamlarını sürdüren yaban keçisi, boz ayı, kızıl şahin, su samuru, kurt ve tilki gibi canlılarla sıkça karşılaştığını dile getirdi.

Kaplumbağalar kedilerin maskotu oldu

İlçede ağustos ve eylül ayları arasında artan hava sıcaklığının yaban hayvanlarını olumsuz etkilediğini ifade eden Boz, şöyle konuştu:

"Yaşadığım Konaklar köyü, ilçe merkezine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Son zamanlarda köyde sıklıkla kara kaplumbağalarını görmeye başladık. Hayvanlar mevsime bağlı olarak doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlandığı için köyde yaşamlarını sürdürüyor."

Köydeki kaplumbağa sayısının giderek arttığına dikkati çeken Boz, "Kedilerin kaplumbağalarla oyunlar oynadığına da şahit oldum. Biz de kaplumbağaları sahipsiz bırakmıyoruz. Yeri geliyor besliyoruz ya da onlar için evimizin önüne bir kap su koyuyoruz. Her ne kadar kaplumbağalar bahçemizde yetişen karpuz, fasulye, domates, erik ve elma gibi ürünlere zarar veriyor olsa da onlar da tabiatın bir parçası ve yaşama hakları var." dedi.