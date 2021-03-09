Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 23:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaza sonucu ters dönen otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ölüdeniz Mahallesi, Babadağ yolunda, Ünal Ö. idaresindeki otomobil yol kenarındaki kayalara çarparak ters döndü.
Kazada, araçta sıkışan Ünal Ö. için sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri Ünal Ö.'nün bulunduğu yerden kısa sürede çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: İtfaiye Trafik Kazası
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