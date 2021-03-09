Alınan bilgiye göre, Bahattin Ş. yönetimindeki plastik boru yüklü tır, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde yanmaya başladı.

Alevler, kısa sürede tırın dorsesine sıçradı.

Yangını fark eden sürücü Şahin'in itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti.

Söndürülen yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.