Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 22:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da tarihi eser kaçakçılığı: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Karataş ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde 2 kişinin tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şüphelilerin tarihi eserler bulundurduğunu belirleyen ekipler, 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 4 kandil, 3 çanak, 1 gözyaşı şişesi, Roma Dönemi'ne ait 2 sikke ve 19 metal obje ele geçirildi.
2 şüpheli gözaltına alındın, ele geçirilen malzemeler Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Tarihi Eser
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