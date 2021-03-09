Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 20:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolu Beycuma beldesi yol ayrımı mevkiinde meydana geldi.
Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil Zonguldak istikametine seyir halindeyken kontrolden çıktı.
Taklalar atarak yön tabelasına çarpan araçta bulunan Ş.G. ve F.G.'ye olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.
Yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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