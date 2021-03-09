Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 20:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir mahallede, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakam Vekili Mahmut Hersanlıoğlu başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Avşarlı Mahallesi'nin, son günlerde vaka sayılarının artması nedeniyle 10 gün karantinaya alınmasını kararlaştırdı.
Karar üzerine jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkışları kapattı.
Öte yandan, mahallelinin zorunlu ihtiyaçlarının ilgili birimlerce karşılanacağı ve karara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanacağı belirlendi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 22:29
- 22:03
- 22:18
- 21:59
- 21:24
Sıradaki Haber
Hatay’da yıkılma riski olduğu için boşaltılan ev çöktü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz