Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 19:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu iddia edilen Y.A. ile akrabası olduğu öğrenilen M.A.E. arasında Şazibey Mahallesinde tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A, av tüfeğiyle M.A.E.'ye ateş etti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri M.A.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaçan Y.A. ise polis ekiplerince Karamanlı kavşağında yakalanarak emniyete götürüldü.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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