Aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu iddia edilen Y.A. ile akrabası olduğu öğrenilen M.A.E. arasında Şazibey Mahallesinde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A, av tüfeğiyle M.A.E.'ye ateş etti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri M.A.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçan Y.A. ise polis ekiplerince Karamanlı kavşağında yakalanarak emniyete götürüldü.