Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 18:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Devrilen traktörün altından sağ çıktı
[Fotoğraf: İHA ]
Bursa'da tarlasına gübre taşıyan çiftçi, devrilen traktörden sağ kurtuldu.
Kaza Büyükorhan ilçesinde meydana geldi.
Tarlasına gübre kaşıyan Hüseyin Aydemir, direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörünü devirdi.
Devrilen traktör hurdaya dönerken, Hüseyin Aydemir kazadan yaralı olarak kurtuldu. Büyükorhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı vatandaş müşahede altında tutuluyor.
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