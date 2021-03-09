Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 17:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Keskin'de yeni itfaiye hizmet binası için çalışmalar başlatıldı
[Fotoğraf: İHA]
Kırıkkale Keskin'de ilçeye hizmet etmesi için yeni itfaiye binasının yapımı için ilk kazma vuruldu.
İtfaiye teşkilatını gelişen teknolojiye göre yenileyen Keskin Belediyesi, olası olaylarda can ve mal kaybının önüne geçmek vakalara daha hızlı müdahale edebilmek için hakim noktada kurulacak yeni hizmet binasının yapımına başladı.
İçerisinde itfaiye garajı, hizmet binası, su tankı doldurma alanları bulunacak itfaiye binasının yıl içerisinde bitirerek faaliyete geçirilmesi planlanıyor.
Modern sistemle yapılan itfaiye binası 7 gün 24 saat vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık verecek.
Etiketler: İtfaiye Meteoroloji
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