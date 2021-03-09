Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 18:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Jandarmanın durdurduğu araçtan 25 göçmen çıktı
[Fotoğraf: İHA]
İzmir’in Dikili ilçesinde, jandarma ekiplerinin devriye esnasında durdurduğu araçtan 25 göçmen yakalandı. Aracın sürücüsü tutuklandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale’den İzmir’in Konak ilçesi Basmane semtine göçmenlerin getirileceği ihbarını aldı.
İhbar üzerine harekete geçen Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçeli Mahallesi Madra mevkiinde yapılan devriye esnasında, A.E. isimli şahsın kullandığı araçta 25 göçmen şahsın bulunduğunu tespit etti.
Yakalanan göçmenler İzmir İl Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezine gönderildi.
Aracın sürücüsü ise tutuklanarak Bergama Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Jandarma Genel Komutanlığı
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