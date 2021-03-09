Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 19:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan motosiklet sürücüsü "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.
Motosiklet sürücüsü F.K, Hürriyet Mahallesi'nde uygulama yapan polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü F.K'nın üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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