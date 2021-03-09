Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 22:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca, Adana il merkezi ve Karataş ilçesinde bazı şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine Karataş Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile 14 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada 20 gram eroin, 50 gram sentetik uyuşturucu, 120 gram toz esrar, 3 uyuşturucu nitelikli hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve 13 cep telefonu ele geçirildi.
13 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Uyuşturucu
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