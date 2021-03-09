İl Jandarma Komutanlığınca, Adana il merkezi ve Karataş ilçesinde bazı şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine Karataş Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile 14 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 20 gram eroin, 50 gram sentetik uyuşturucu, 120 gram toz esrar, 3 uyuşturucu nitelikli hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve 13 cep telefonu ele geçirildi.

13 şüpheli gözaltına alındı.