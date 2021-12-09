Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli ve çok kuvvetli olacağı, Muğla'nın kıyı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olacağı kaydedildi.

Açıklamada, şiddetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.