Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, 9 Aralık 2021 tarihinde, yol emniyet görevi icra eden unsurda görevli bir kahraman silah arkadaşımız, arazide kayarak düşmesi sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."