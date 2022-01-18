Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri, A.M'nin il dışından uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüpheliyi takibe alan ekipler, A.M'yi kaldığı otelde operasyonla yakaladı.
Otel odası ve zanlının üst aramasında, 9 parça halinde 395 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.
Etiketler: Muğla Uyuşturucu Narkotik
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