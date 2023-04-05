Muğla'da deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Muğla Valiliğinin koordinesinde Menteşe ilçesinde ana dağıtım deposuna getirilen ayni yardımlar, burada kolilere konularak kentte misafir edilen depremzedeler ile Hatay ve Adıyaman'daki afetzedelere ulaştırılıyor.

Muğla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Özden İşler, hayırseverlerin yöresel ürünler başta olmak üzere, kıyafet, gıda, battaniye ve kişisel hijyen malzemelerini yardım merkezine getirdiklerini söyledi.





Depremin ilk gününden bu yana bölgeye 17 milyon 600 bin gıda paketi, 10 bin kahvaltı paketi ve binlerce koli diğer ürünlerden gönderdiklerini belirten İşler, "Bugün 1149'uncu tırı afet bölgesine gönderdik, yarın da 1150'nci tırı yola çıkaracağız. Biz bunları hazırlarken gelen paketlerin bazılarından da duygusal notlar çıkıyor" dedi.

Çok sayıda paketin içerisinde çocukların notlarıyla karşılaştıklarını vurgulayan İşler, bazı paketlerde öğrencilerin harçlıklarının bulunduğu kumbaralarla karşılaştıklarını dile getirdi.

Özellikle çocukların gönderdiği paketlerdeki notları okuyunca onur ve gurur duyduklarına kaydeden İşler, "Milletimiz böyle güzel bir nesil yetiştiriyor. Onlarla gurur duymamak elde değil. Bütün Muğla halkına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ortaokul öğrencisinin yardım kolisinde çıkan notu duygulandırdı

Muğla Atatürk Ortaokulu öğrencisi Mehmet Kayra Yücel'in gönderdiği gıda paketi kutusunda babaannesinin hazırladığı zeytin ve oyuncaklar çıktı.

Yücel'in yardım paketine yazdığı notta, "Rabbim sizlerin yardımcısı olsun. Bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Bir nebze dokunabilirsek ne mutlu bize. Dualarımdasınız. Zeytinleri babaannem kendisi yaptı. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık" ifadeleri yer aldı.