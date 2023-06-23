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Güncel
İHA 23.06.2023 12:25

Muğla’da bayram süresince 5 bin 946 personel görev yapacak

Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında Kurban Bayramı öncesi alınan tedbir kararları tekrar gözden geçirildi. ‘2023 Yılı Kurban Bayramı Tedbirleri’ genelgesi ile bayram süresince il genelindeki asayiş ve güvenlik tedbirlerinin görüşüldüğü toplantı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Muğla’da bayram süresince 5 bin 946 personel görev yapacak

Toplantıda, il girişleri ve ilçeler arasında bulunan yol kontrol noktalarında 24 saat esasıyla denetimlerin aralıksız süreceği ve bayram tedbirleri çerçevesinde 5 bin 946 personelin görev alacağı belirtildi. Kurban Bayramı nedeniyle karayolu ile seyahat edecek vatandaşların emniyet kemeri kullanmasının önemine dikkat çekilmesi amacıyla ‘Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz’ sloganı ile hazırlanan afişlere yer verilecek.

Trafik güvenliğinin en üst düzeyde sağlanabilmesi amacıyla hazırlanan afişler ile ‘Yolumuz dikkat edenlerle, kurallara uyanlarla güvenli. Hep birlikte nice bayramlar için sana güveniyoruz’ sloganıyla sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri kullanma oranını artırmak amacıyla hatırlatıcı nitelikte kullanılacak. Bayram süresince özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde helikopter ve drone denetimleri sürekli olarak devam edecek. Yol kontrol noktaları ve otogarlarda Otobüslerde emniyet kemeri kullanımına ilişkin denetimlere ağırlık verilerek yolcuların ‘Otobüslerin karıştığı trafik kazalarında araçların devrilmesi ve araçtan dışarı savrulmalarının önlenmesi amacıyla emniyet kemeri kullanmaları’, şoförlerin ise ‘Taşıt kullanırken cep telefonu ile konuşmamaları’ konularında bilgilendirilme çalışmaları yapılacak.

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