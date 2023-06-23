Damdan dama atlayarak girdiği 4'üncü evin banyosunda yakalandı

Olayda birlikte hareket ettiği Süleyman I. ise evinde gözaltına alındı. Tutuklanan 2 şüphelinin çok sayıda suç kaydı çıktı.



Olay, 6 Haziran'da saat 06.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklete binen kasklı 2 şüpheli, mahallede seyir halindeyken, ilk olarak sokakta yürüyen M.D.'nin önünü kesti. Şüphelilerden biri M.D.'ye tabanca doğrultup cep telefonunu aldı. Ardından şüpheliler, yine sokakta yürüyen N.G.'nin önünü kesip tabancayla başına vurarak cep telefonunu gasbetti. Dakikalar sonra H.T.'nin de önünü kesen şüpheliler, silah zoruyla cep telefonunu gasbedip kaçtı. Mağdurların ihbarıyla mahalleye gelen polis, yaklaşık 10 dakika içinde cep telefonlarını alıp kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Gasp Büro Amirliği ekipleri, araştırmalarında şüphelilerin Süleyman I. ve Polat Y. olduğunu tespit etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu, 8 Haziran'da, Süleyman I., saklandığı evinde yakalandı. Yapılan aramada çalıntı cep telefonları, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, olayda kullanılan motosiklet kaskı ve 1 çift eldiven ele geçirildi.



Suç kayıtları ortaya çıktı



Ekipler, Polat Y.'ın da adresini kısa sürede belirleyip baskın yaptı. Polisi gören Y., müstakil evinin damına çıkıp kaçtı. Damdan dama atlayıp 4'üncü müstakil eve giren Y., buradaki banyoda saklanırken yakalandı. Emniyette sorgulanan şüphelilerden Polat Y.'ın 'Nitelikli yağma', 'Hırsızlık' gibi suçlardan toplam 40, Süleyman I.'ın ise 'Nitelikli yağma', 'Uyuşturucu' gibi suçlardan toplam 22 kaydı olduğu öğrenildi. İfade vermeyi reddeden şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.