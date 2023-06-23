Parçalı Bulutlu 24.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 23.06.2023 10:49

Damdan dama atlayarak girdiği 4'üncü evin banyosunda yakalandı

Adana'da, yaklaşık 10 dakika içinde, sokakta yürüyen 3 ayrı kişinin cep telefonlarını, silah zoruyla gasbeden motosikletli şüphelilerden Polat Y., polisi görünce kaçıp, damdan dama atlayarak girdiği 4'üncü evin banyosunda yakalandı.

Damdan dama atlayarak girdiği 4'üncü evin banyosunda yakalandı

Olayda birlikte hareket ettiği Süleyman I. ise evinde gözaltına alındı. Tutuklanan 2 şüphelinin çok sayıda suç kaydı çıktı.

Olay, 6 Haziran'da saat 06.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklete binen kasklı 2 şüpheli, mahallede seyir halindeyken, ilk olarak sokakta yürüyen M.D.'nin önünü kesti. Şüphelilerden biri M.D.'ye tabanca doğrultup cep telefonunu aldı. Ardından şüpheliler, yine sokakta yürüyen N.G.'nin önünü kesip tabancayla başına vurarak cep telefonunu gasbetti. Dakikalar sonra H.T.'nin de önünü kesen şüpheliler, silah zoruyla cep telefonunu gasbedip kaçtı. Mağdurların ihbarıyla mahalleye gelen polis, yaklaşık 10 dakika içinde cep telefonlarını alıp kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gasp Büro Amirliği ekipleri, araştırmalarında şüphelilerin Süleyman I. ve Polat Y. olduğunu tespit etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu, 8 Haziran'da, Süleyman I., saklandığı evinde yakalandı. Yapılan aramada çalıntı cep telefonları, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, olayda kullanılan motosiklet kaskı ve 1 çift eldiven ele geçirildi.

Suç kayıtları ortaya çıktı

Ekipler, Polat Y.'ın da adresini kısa sürede belirleyip baskın yaptı. Polisi gören Y., müstakil evinin damına çıkıp kaçtı. Damdan dama atlayıp 4'üncü müstakil eve giren Y., buradaki banyoda saklanırken yakalandı. Emniyette sorgulanan şüphelilerden Polat Y.'ın 'Nitelikli yağma', 'Hırsızlık' gibi suçlardan toplam 40, Süleyman I.'ın ise 'Nitelikli yağma', 'Uyuşturucu' gibi suçlardan toplam 22 kaydı olduğu öğrenildi. İfade vermeyi reddeden şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 

ETİKETLER
Adana
Sıradaki Haber
Kilis’te aranan 25 şahıstan 7’si tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:17
Ankara-İzmir arası 3,5 saate düşecek
12:13
YÖK Başkanı Özvar: Prefabrik, barınma ve derslik inşaatları devam ediyor
12:01
İyi Parti'de kurultay yarın yapılacak
11:57
Çamaşır asarken epilepsi nöbetine yakalandı
11:51
Osmaniye'de ormanlara giriş çıkışlar yasaklandı
11:50
Ankara'da 3,5 ton etil alkol ele geçirildi
Peru'da 3 bin yıllık mumya tespit edildi
Peru'da 3 bin yıllık mumya tespit edildi
FOTO FOKUS
TRT'de bayramlaşma programı
TRT'de bayramlaşma programı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ