Parçalı Bulutlu 24.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 23.06.2023 11:21

Uşak’a şehit ateşi düştü

Hakkari’de 15 Haziran günü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çalışmada ağır yaralanan Uşaklı Sözleşmeli Er Özcan Kaya, 8 gün sonra şehit oldu.

Uşak’a şehit ateşi düştü

15 Haziran 2023 günü sabaha karşı saat 03.30 civarlarında Kuzey Irak’a yol kontrolüne giden tim ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada Uşaklı Sözleşmeli Er Özcan Kaya ağır yaralandı.

Çıkan çatışmada şarapnel parçası ve göğsüne kurşun yarası alan Kaya, Hakkari Çukurca’da ilk müdahale yapıldıktan sonra GATA Askeri Hastanesine kaldırıldı. 8 gündür yaşama tutunmaya çalışan 15 yaşındaki Kaya, bugün sabah saatlerin yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Nişanlı olan şehit askerin, yarın baba ocağı olan Banaz ilçesine bağlı Öksüz köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, “Pençe Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan ilimiz Banaz ilçesi Öksüz köyü nüfusuna kayıtlı P. Söz. Er Özcan Kaya, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimizin naaşı 24 Haziran 2023 Cumartesi günü ikindi namazını müteakip Öksüz köyünde kılınacak cenaze namazı akabinde askeri törenle defnedilecektir. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yüce Türk milletine sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.

ETİKETLER
Uşak
Sıradaki Haber
Damdan dama atlayarak girdiği 4'üncü evin banyosunda yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:17
Ankara-İzmir arası 3,5 saate düşecek
12:13
YÖK Başkanı Özvar: Prefabrik, barınma ve derslik inşaatları devam ediyor
12:01
İyi Parti'de kurultay yarın yapılacak
11:57
Çamaşır asarken epilepsi nöbetine yakalandı
11:51
Osmaniye'de ormanlara giriş çıkışlar yasaklandı
11:50
Ankara'da 3,5 ton etil alkol ele geçirildi
Peru'da 3 bin yıllık mumya tespit edildi
Peru'da 3 bin yıllık mumya tespit edildi
FOTO FOKUS
TRT'de bayramlaşma programı
TRT'de bayramlaşma programı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ