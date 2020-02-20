Muğla'da Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı 112 Acil Çağrı Merkezi'nde Vali Esengül Civelek başkanlığında yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Civelek, 10 Kasım 2015'de faaliyete geçen Muğla 112 Acil Çağrı Merkezinin ülke genelinde faal olan 45 Acil Çağrı Merkezinden biri olduğunu, 8 kurumla görev yaptığını söyledi.

Civelek, yıllık 1 milyon 200 bin çağrıya merkezde yanıt verildiğini belirterek, "Cevap veriler çağrıların yüzde 30'u gereksiz ve asılsız çağrılardan oluşuyor. Bu konuda idari ve adli işlemler hassasiyetle yerine getirilmektedir. Muğla gereksiz arama konusunda ülke ortalamasının çok altında. Bu, Muğla halkının acil yardımlar için kurulan 112 hattının gereksiz aranmasının sebep olacağı sorunları bilerek, komşusunu, hemşehrisini, konuklarını mağdur etmeme bilincinin en büyük göstergesidir." diye konuştu.

Toplantıda, merkezin faaliyetleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Vali Esengül Civelek'in yanı sıra Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı ve Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Erhan Kopar, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Tunç, Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Oğuz Eryılmaz, İtfaiye Daire Başkanı Raşit Çöl, Orman Bölge Müdürü Yasın Yaprak,112 Sağlık Şube Başkan Yardımcısı Hacer Ergül, İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, AFAD Müdürü Temel Kışlal, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Zuhal Korkmaz katıldı.