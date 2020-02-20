İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Yunusemre Mahallesi yakınında İ.S. ile E.I'nin bulunduğu otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, ruhsatsız ve seri numaraları silinmiş 5 tabanca ile bu silahlara ait beşer şarjör ve mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.