İtfaiye Dairesi Başkanlığında imzalanan protokol kapsamında, meydana gelebilecek doğal afetler, kurtarma operasyonları, eğitimler ve tatbikatlarda kurumlar ortak hareket ederek olaylara müdahale edecek.

AKUT Fethiye ekip lideri Birol Coştu, gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye ekipleri ile AKUT gönüllülerinin iş birliği içinde çalışmasının oldukça faydalı sonuçlar doğuracağını söyledi.

Protokolle araç, gereç, operasyon, doğal afetlerde ve kaza olaylarında itfaiye ekibi ile ortak çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Coştu, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İmzalarımızı attık ilk ve ortaöğretim kurumlarına, hane halkına deprem bilgilendirme ve afetlere hazırlık konusunda eğitim seminerleri düzenlemeye devam ediyoruz. Muğla ve Fethiye halkımızı bilinçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.