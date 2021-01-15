CoronaVac aşısı, Muğla'da Halk Sağlığı Müdürlüğünden 13 ilçedeki hastanelere dağıtıldı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan aşı polikliniklerinde sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı.

Kovid-19'a yakalanmayan sağlık çalışanlarının, kendilerine gelen barkodlarla aşılarının yapımı sürüyor.

Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan, AA muhabirine, hastane bünyesindeki 20 aşı istasyonunda sabahtan itibaren aşılamanın başladığını söyledi.

Togan, aşı olduğunu ve bundan mutluluk duyduğunu belirterek, aşılama sürecinden sonra da maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesini söyledi.

Aşı olan İl Sağlık Müdürü İskender Gencer ise Muğla ve ilçelerinde 11 bin sağlık çalışanın aşılanacağını söyledi.

Gencer, bununla ilgili tüm hazırlıkların yapıldığını belirterek, herhangi bir izdiham yaşanmayacağını kaydetti.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ve İl Başkanı Kadem Mete de ilk aşılamayı yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, salgın döneminde gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına "Teşekkür Belgesi" verdi.

Muğla'daki aşı çalışmalarının yarın tamamlanacağı öğrenildi.

Burdur

"Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, Burdur'da ilk olarak İl Sağlık Müdürlüğü personellerine uygulandı.

Burdur Devlet Hastanesinde aşı yaptıran İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşılama sürecinin hayırlı olmasını diledi.

Salgın sürecinde kurumların yoğun bir mücadele verdiğini belirten Aygören, "Valiliğimizin ve kolluk kuvvetlerimizin desteğiyle salgında iyi bir yere geldik. Vaka sayılarımız düştü." dedi.

Aygören, aşılama süreciyle salgını sonlandırmayı ve sağlıklı günlere kavuşmak istediklerini dile getirerek "Birkaç gün içinde sağlık çalışanlarının aşılanma sürecini tamamladıktan sonra bakanlığın belirlediği riskli gruplara aşılama sürecine devam edilecek." ifadesini kullandı.

Aygören, Devlet Hastanesinde haftanın 7 günü saat 8.30 ile 24.00 arasında 20 odada aşı uygulaması yapılacağını kaydetti.

Aşı olan Devlet Hastanesi Başhekimi Nedim Ongun da salgın sürecinde zorlu bir mücadele verdiklerini belirterek, aşı uygulamasıyla mutlu ve gelecekten umutlu olduklarını anlattı.

Isparta

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rasih Yazkan'a ve hastane personeline aşı uygulandı.

Yazkan, yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'la ilgili aşı uygulanmasının önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Hastalıklardan korunmanın en önemli yollarından birinin aşı olduğunu aktaran Yazkan, "Tüm sağlık çalışanlarımız salgın sürecinde fedakarca çalışarak mücadeleye devam etti. Aşı yapılmaya başlandı, fakat bizler tedbir ve kısıtlamalara uymaya devam etmeliyiz. Alınan tedbirler hepimizin sağlığı için gerekli. Salgın öncesinde yaşadığımız günlere en kısa sürede dönmemiz dileğiyle." şeklinde konuştu.