Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edremit'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.D, S.E. ve A.N'nin kentte uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirledi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.
Operasyonda, 4 bin 388 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 400 lira ele geçirildi.
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