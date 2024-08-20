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Güncel
AA 20.08.2024 11:48

Muğla açıklarında 89 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 37'si geri itilen 89 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla açıklarında 89 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekibi, bottaki 5'i çocuk 17 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Datça ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Sürüklenen lastik bottaki 8'i çocuk 35 düzensiz göçmen kurtarılarak ekiplerin yardımıyla karaya çıkarıldı.

Dalaman ilçesi açıklarında da 2 can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 19'u çocuk 37 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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