Haber Giriş: 9 Nisan 2022 Cumartesi 11:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Tarih belli oldu...
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) 27 Mart 2022'de yapıldı. Peki, 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ sınavı 27 Mart 2022 Pazar günü yurt genelindeki merkezlerde düzenlendi. 165 dakika süren sınav ardından ÖSYM, MSÜ soruları ve cevap anahtarını resmi internet adresi üzerinden paylaştı.
ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 14.04.2022 tarihine erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
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