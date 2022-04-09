Haber Giriş: 9 Nisan 2022 Cumartesi 11:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sinema sektörüne 26 milyon lira destek
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema sektöründe 129 projeye 26 milyon 450 bin lira destek sağladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022 yılının ikinci destekleme kurulunda 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım', 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım', 'Çekim Sonrası', 'Dağıtım ve Tanıtım' ile 'Ortak Yapım' türündeki 129 proje, sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulunca değerlendirildi.
Bakanlık tarafından, 11 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım' projesine 17 milyon 200 bin lira, 9 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım' projesine 8 milyon 250 bin lira, 2 'Çekim Sonrası' projesine 500 bin lira ve 1 'Ortak Yapım' projesine 500 bin lira destek sağlandı.
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