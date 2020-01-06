Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, komandoların Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ndeki Rasulayn'da arama-tarama faaliyetleri devam ediyor.

Çalışmalar sırasında bulunan 33 adet 120 milimetrelik havan mermisi, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından tahrip edildi.

Kaynak: AA