Güncel
MSB: Rasulayn'da 33 havan mermisi tahrip edildi06 Ocak 2020 Pazartesi 13:15 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 13:16
Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da 33 adet 120 milimetrelik havan mermisinin tahrip edildiğini bildirdi.
[Fotoğraf: AA]
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, komandoların Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ndeki Rasulayn'da arama-tarama faaliyetleri devam ediyor.
Çalışmalar sırasında bulunan 33 adet 120 milimetrelik havan mermisi, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından tahrip edildi.
Kaynak: AA