Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde memur olarak istihdam edilmek üzere; “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre 38 devlet memuru alımı için ön başvuru sonuçları açıklandı.

MSB memur alımı ön başvuru sonucu sorgulamak için tıklayınız.

Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesine 2019 Yılı Memur Temini ön başvuru sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://t.co/b08VrMC9Uc internet adresinden ulaşabilirsiniz. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 30, 2020

MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığından süreçle ilgili duyuru

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığının yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“1. Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere Memur Temini faaliyetleri 6-7-9 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

2. Başvurusu kabul edilen adaylardan, alım yapılacak her unvan için kadro sayısının 6 katı kadar aday ilgili KPSS puanına göre sıralanarak taban puanlar belirlenmiştir.

3. Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslar çerçevesinde; Şehit/Gazi yakınları, ilgili puanlarına %10 eklenerek sıralamaya alınmıştır.

4. Alım yapılacak unvanlara ait taban puanları görmek için tıklayınız.

5. Adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Eğitim Merkezi 'nde (Emniyet Mahallesi, Celal Bayar Blv. 77-A, 06560 Yenimahalle / ANKARA ) hazır bulunacaklardır.

6. Belirtilen tarihte sınav merkezinde bulunmayan adaylar sınav haklarını kaybedeceklerdir.

7. Adaylar sınava gelirken Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri şeffaf kapaklı mavi dosya içerisinde getireceklerdir. Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

8. Adayların sınava gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

9. Adayların, Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında sınavın icra edileceği yerin nizamiyesinden itibaren yapılan uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket etmeleri, sosyal mesafeyi korumaları ve maskelerini usulüne uygun şekilde takmaları önem arz etmektedir.

10. Adayların (Cep telefonu, akıllı saat, fotoğraf makinesi v.b.) ses ve görüntü kaydedici cihazlar ile sınav merkezine girişi kabul edilmeyecektir.

11. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri sonlandırılacaktır.

12. Mülakata gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

13. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile tebligat yapılmayacaktır. ”