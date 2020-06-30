Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde alınan bilgiye göre Özsoğuksu Mahallesi'ndeki bir bahçede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bahçenin yanındaki samanlığa da sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 3 itfaiye aracı, 2 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, bahçedeki ağaçlar ve samanlık zarar gördü.