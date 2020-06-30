Bozüyük Belediyesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 14 Mart'tan itibaren ziyarete kapalı olan müzenin, normalleşme süreci ile belirlenen sağlık önlemleri dikkate alınarak ziyarete açılacağı belirtildi.

Açıklamada, müze girişinde el dezenfektanı, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra tek seferde 8 ziyaretçi kabul edileceği aktarıldı.