İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, D-400 kara yolunda Konya istikametine seyreden bir kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan aramada 4 bin litre kaçak akaryakıt, iki tank ve pompa ele geçirildi.

Araç sürücüsü U.B. gözaltına alındı.