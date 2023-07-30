Açık 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.07.2023 04:21

Motosikletlerin karıştığı iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı

Düzce'de motosiklet kazalarında 4 kişi yaralandı.

Motosikletlerin karıştığı iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Cedidiye Mahallesi'nde seyir halinde olan Y.T. idaresindeki plaka tescili bulunmayan motosiklet, İstanbul Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Y.T. ile motosiklette bulunan Z.T. ve F.T. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Park halindeki araca çarptı

Kentte Mergiç mevkisinde de motosiklet kazası meydana geldi.

B.G. idaresindeki motosiklet, park halindeki otomobile arka kısmından çarptı.

Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ETİKETLER
Düzce Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Evin camlarını kabza ile kırdılar havaya ateş edip kaçtılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:17
Ankara'da park halindeki araca çarpan sürücü olay yerinden kaçtı
03:08
Pikabın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
02:58
Zonguldak'ta trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
02:59
Düzce'de çıkan yangında 4 samanlık, 1 ahır ve 2 araç zarar gördü
02:51
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme konusunda önceden anlaştıklarını bildirdi
02:12
Yemen'de insani kriz büyüyor
İsrail'de yüz binlerce kişi yine sokaklara indi
İsrail'de yüz binlerce kişi yine sokaklara indi
FOTO FOKUS
Yamaç paraşütü yaptığı sırada güvenlik ipinden sıyrıldı
Yamaç paraşütü yaptığı sırada güvenlik ipinden sıyrıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ