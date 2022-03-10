Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 06:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Moskova borsası bugün de açılmayacak
[Fotoğraf: AA]
Moskova Borsası 10 Mart'ta da işlemlere kapalı kalacak.
Moskova Borsası, piyasalardaki işlemlere "mevcut durum" nedeniyle bugün de devam edilmeyeceğini açıkladı.
Rus rublesinin Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat'ta yüzde 20'yi aşmıştı.
Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.
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