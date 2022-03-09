İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir araçta arama gerçekleştirdi.

Ekipler, araçta 11 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1 şüpheli serbest bırakıldı.