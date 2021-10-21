Türkiye'de, İsrail devleti için önem arz eden bilgi ve belgelerin elde edilmesi yönünde faaliyet yürüttükleri ve İsrail istihbarat servisiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüphelinin "uluslararası casusluk" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Savunma sanayii alanında eğitim alan öğrencileri mercek altına aldılar

1 yıl boyunca adım adım izlendiler. 3 kişilik 5 timden oluşan casusluk şebekesi oldukları anlaşıldı. Amaçları ve yöntemleri deşifre edildi. Casuslara yönelik kapsamlı operasyon düzenlendi.Milli İstihbarat Teşkilatı, bir casusluk şebekesinin Türkiye'deki Filistin ve Suriyeli öğrencileri takip ettiği belirlendi. Amaçları bu öğrencilerin kişisel bilgilerini raporlamaktı. Özellikle savunma sanayii alanında eğitim alanlar sıkı mercek altındaydı.

#SONDAKİKA

İsrail adına casusluk yapan 15 kişilik şebeke çökertildi. Casuslar, özellikle Türkiye'deki Filistinli ve Suriyeli öğrenciler hakkında bilgi topluyordu. MİT'in MOSSAD ajanlarına yönelik operasyonuna dair detaylar @trthaber'de.https://t.co/NXsUuwAm2t pic.twitter.com/8uzrcuTHz6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 21, 2021

Bilgiler, şebeke aracılığıyla Mossad'a şifreli olarak ulaştırılıyordu

Şebeke, ayrıca İsrail için önemli belgeleri de ele geçirmeye çalışıyordu. Bu kapsamda dernek ve kuruluşlar hakkında raporlar hazırlıyordu. Edinilen bilgiler, şebeke aracılığıyla İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'a şifreli olarak ulaştırılıyordu.

Casusların vize problemleri, bizzat Mossad tarafından çözülüyordu

Şebeke üyeleri, direktifleri almak için yurt dışına çıkıyordu. Kendi aralarında iletişim ise market ya da ankesörlü telefonlarla yapılıyordu. Çoğu Arap uyruklu olan casuslara ödemeler kripto parayla, havale ofisleri ya da kuyumcular vasıtasıyla yapılıyordu. Casusların vize problemleri, bizzat Mossad tarafından çözülüyordu. Şebekenin rahat çalışabilmesi için, bazı üyeler için kayıp ilanı verilmişti. Ancak onlar da MİT takibindeydi.

4 ilde eş zamanlı operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, uzun süren takibinin neticesini Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaştı. Şebeke üyelerine 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından 19 Ekim'de adliyeye getirilen 15 şüpheli, savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra "uluslararası casusluk" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, sorguladığı 15 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. Tutuklanan şüpheliler Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.