Haftanın öne çıkan A Grubu maçında Paris Saint-Germain (PSG), Leipzig'i 9. dakikada Kylian Mbappe, 67 ve penaltıdan 74. dakikada Lionel Messi'nin golleriyle 3-2 mağlup etti.

Leipzig'in golleri, 28. dakikada Andre Silva ve 57. dakikada Nordi Mukiele'den geldi. Bu sonuçla PSG, 7 puanla zirvede yer aldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Liverpool Atletico Madrid'i yendi, Salah tarihe geçti

B Grubu maçında Liverpool, deplasmanda Atletico Madrid'i 3-2 yenerek 3'te 3 yaptı. Liverpool'un gollerini 8 ve penaltıdan 78. dakikalarda Muhammed Salah, 13. dakikada Naby Keita attı.

Ev sahibi ekibin gollerini 20 ve 34. dakikalarda Antoine Griezmann kaydetti. Griezmann, 52. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Öte yandan Salah, Liverpool tarihinde üst üste 9 maçta gol atan ilk futbolcu oldu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Ajax lider oldu

Beşiktaş'ın da bulunduğu C Grubu'nda Ajax, sahasında Borussia Dortmund'u 4-0 yendi.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Marco Reus kendi kalesine, 25. dakikada Daley Blind, 57. dakikada Antony ve 72. dakikada Sebastien Haller kaydetti.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta konuk ettiği Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu.

Grubundaki ilk iki maçında Borussia Dortmund'a 2-1 ve Ajax'a 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, üçüncü hafta mücadelesi sonunda puansız bir şekilde son sırada yer aldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

E Grubu'nda İspanya'nın Barcelona takımı, sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 36. dakikada Gerard Pique'nin attığı golle 1-0 yendi. Barcelona'nın ilk galibiyetini aldığı grupta Dinamo Kiev'in bir puanı bulunuyor.

Pique, 16 gole ulaşarak Şampiyonlar Ligi'nin en skorer savunma oyuncusu Brezilyalı Roberto Carlos'u yakaladı.

Merih golünü attı sakatlandı

F Grubu maçında Manchester United, sahasında Atalanta'yı 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 yendi.

Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Marcus Rashford, 75. dakikada Harry Maguire ve 81. dakikada Cristiano Ronaldo attı. Konuk takımın gollerini 15. dakikada Mario Pasalic ve 29. dakikada Merih Demiral kaydetti.

Atalanta kariyerindeki ilk golünü atan milli futbolcu Merih Demiral, sakatlanarak ikinci yarıda oyundan çıktı. Bu sonuçla Manchester United 6 puana ulaştı, Atalanta 4 puanda kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Lille beraberliğe razı oldu

G Grubu'nda milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in görev yaptığı maçta Lille, evinde Sevilla karşısında 0-0'lık beraberliğe razı oldu. Bu sonucun ardından Sevilla 3, Lille 2 puana ulaştı.

Grubun diğer maçında ise Avusturya ekibi Salzburg, evinde Almanya'nın Wolfsburg takımını 3-1 yendi.

Ev sahibi ekibin gollerini 3. dakikada Karim Adeyemi, 65 ve 77. dakikalarda Noah Okafor kaydetti. Wolfsburg'un tek golü, 15. dakikada Lukas Nmecha'dan geldi. Bu sonuçla Salzburg 7 puana yükseldi, Wolfsburg ise 2 puanda kaldı.

Son şampiyon farklı kazandı

Son şampiyon Chelsea ise H Grubu'nda Malmö'yü 9. dakikada Andreas Christensen, 21 ve 57. dakikalarda penaltıdan Jorginho, 48. dakikada Kai Havertz'in kaydettiği gollerle 4-0 mağlup etti.

Chelsea'nin 6 puana çıktığı grupta Malmö'nün puanı bulunmuyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

PSG (Fransa) - Leipzig (Almanya): 3-2

Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere): 2-3

Porto (Portekiz) - Milan (İtalya): 1-0

Ajax (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya): 4-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya): 0-5

Inter (İtalya) - Sheriff (Moldova): 3-1

Benfica (Portekiz) - Bayern Münih (Almanya): 0-4

Manchester United (İngiltere) - Atalanta (İtalya): 3-2

Young Boys (İsviçre) - Villarreal (İspanya): 1-4

Lille (Fransa) - Sevilla (İspanya): 0-0

Zenit (Rusya) - Juventus (İtalya): 0-1

Chelsea (İngiltere) - Malmö (İsveç): 4-0