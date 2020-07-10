Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Kiev’de Ukrayna Savunma Bakanlığını ziyaret etti.

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran tarafından karşılanan Bakan Akar için askeri tören düzenlendi.

İkili görüşmelerin ardından heyetlerarası görüşmelere başkanlık eden Akar ve Taran daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

