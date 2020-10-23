Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Subianto'yu Bakanlıkta askeri törenle karşıladı.

Baş başa görüşme sonrasında Akar ve Subianto, heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayisinde iş birliği hususlarında görüş alışverişinde bulunuldu.