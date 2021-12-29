İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Gümüşhane Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı sinevizyon gösterisiyle anlatıldı.

Vali Kamuran Taşbilek, programda yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'u minnet ve şükranla yadettiklerini söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un bu milletin özü olduğunu dile getiren Vali Taşbilek, şunları söyledi:

"Hepimizin Akif'i, adından da temiz olan Akif'imizi ebediyete intikalinin seneyi devriyesinde tekrardan minnet ve şükranla yadediyoruz. Akif bu milletin özüdür, bu milletin en önemli değerlerinden biridir. Milli mücadelenin nefesi ile duası ile kalemi ile kahramanlarındandır. Merhum Mehmet Akif Ersoy'un aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Kendisine rahmet diliyoruz, Allah mekanını cennet eylesin."

Programda Dumlupınar Ortaokulu öğrencileri tarafından sergilenen "Çanakkale Şehitlerine" adlı oyunun ardından türkü dinletisi gerçekleştirildi.

Gümüşhanelilerin Mehmet Akif Ersoy hakkındaki duygularının yer aldığı video gösterimi ve oratoryo gösterisiyle program sona erdi.