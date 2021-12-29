Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 04:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da jandarma trafik ekipleri yol kenarında karşılaştıkları aç tilkileri besledi
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde görev yapan jandarma trafik ekipleri, yol kenarında karşılaştıkları açlıktan bitkin haldeki iki tilkiyi besledi.
Giresun-Sivas kara yolunun 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde görevli jandarma trafik ekibi, soğuk hava ve karlı doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken iki tilkiyi fark etti.
Jandarma ekibindeki askerler, yanlarında bulunan yiyecekle hayvanları besledi.
Etiketler: Giresun Jandarma Genel Komutanlığı Trafik
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