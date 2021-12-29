Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 04:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da jandarma `sahte alkol` uygulaması yaptı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte alkol uygulaması gerçekleştirdi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk alanlarında sahte alkol uygulaması kapsamında 42 ekip 158 personelin katılımıyla, 121 işyeri kontrol edilirken, bin 990 kişi sorgulandı.
Bu kapsamda aranması olan 1 şüpheli, yakaladı.
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