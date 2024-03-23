Çok Bulutlu 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 23.03.2024 17:29

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Burdur'da iftara katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Burdur'da AK Parti İl Teşkilatı ve vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Burdur'da iftara katıldı

Uzay Çatı Kapalı Pazar yerinde düzenlenen iftar programında konuşan Tekin, kentte eğitim-öğretime ilişkin altyapının iyileştirilmesi ve niteliğin artırılması konusunda neler yapabileceklerini Vali Türker Öksüz, okul müdürleri ve öğretmenlerle değerlendirdiklerini söyledi.

Kentte seçim çalışması yapan Cumhur İttifakı Burdur Belediye Başkan Adayı Mehmet Şimşek'le esnaf ziyareti yaptığını belirten Tekin, "Burdur'daki eksikliklerin giderilmesiyle alakalı güzel çalışmalar yaptık. 2024 yılı içinde yaklaşık 24 projenin ihale sürecine başladık. Burdur'a, Burdur'daki çocuklarımız ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah, belediye başkanlığı seçimlerinde Mehmet kardeşimiz kazanınca buradaki belediyeyle çok güzel işler yapacağız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından partililer ve vatandaşlarla iftar yapan Tekin, kentten ayrıldı.

ETİKETLER
Burdur
Sıradaki Haber
Çanakkale'de motorize 112 Acil Sağlık ekibi göreve başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı
18:52
Bakan Işıkhan: Bütün şehirlerimizi dünya standartlarının üzerine çıkaracağız
19:01
"Çizgi Ötesi" sergisi Nevmekan Sahil Galeri'de açıldı
18:45
İngiltere'de halk 48 noktada Filistin'e destek için yürüdü
18:17
Bakan Özhaseki: Bin tane şantiyede 110 bin kişilik orduyla çalışıyoruz
18:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Baharın müjdecisi leylekler Edirne’deki yuvalarına geldi
Baharın müjdecisi leylekler Edirne’deki yuvalarına geldi
FOTO FOKUS
Isparta’da tren ile traktörün çarpıştığı kaza kamerada
Isparta’da tren ile traktörün çarpıştığı kaza kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ