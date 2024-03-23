Milli Eğitim Bakanı Tekin, Burdur'da iftara katıldı

Uzay Çatı Kapalı Pazar yerinde düzenlenen iftar programında konuşan Tekin, kentte eğitim-öğretime ilişkin altyapının iyileştirilmesi ve niteliğin artırılması konusunda neler yapabileceklerini Vali Türker Öksüz, okul müdürleri ve öğretmenlerle değerlendirdiklerini söyledi.

Kentte seçim çalışması yapan Cumhur İttifakı Burdur Belediye Başkan Adayı Mehmet Şimşek'le esnaf ziyareti yaptığını belirten Tekin, "Burdur'daki eksikliklerin giderilmesiyle alakalı güzel çalışmalar yaptık. 2024 yılı içinde yaklaşık 24 projenin ihale sürecine başladık. Burdur'a, Burdur'daki çocuklarımız ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah, belediye başkanlığı seçimlerinde Mehmet kardeşimiz kazanınca buradaki belediyeyle çok güzel işler yapacağız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından partililer ve vatandaşlarla iftar yapan Tekin, kentten ayrıldı.