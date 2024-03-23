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Güncel
AA 23.03.2024 17:02

Çanakkale'de motorize 112 Acil Sağlık ekibi göreve başladı

Çanakkale'de, İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde kurulan motorize 112 Acil Sağlık ekibi göreve başladı.

Çanakkale'de motorize 112 Acil Sağlık ekibi göreve başladı

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hastalara ve yaralılara ilk müdahaledeki her dakikanın hayati öneminin bulunduğu belirtildi.

Çanakkale il merkezinde her bölgede bulunan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarının, acil yardım hizmeti sunumunda büyük öneme sahip olduğu vurgulanan açıklamada, trafiğin yoğun olduğu saatlerde, dar sokaklarda ve trafiğe kapalı alanlarda hızlı müdahaleyi artırabilmek amacıyla İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde "Motorize 112" ekibinin oluşturulduğu duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu amaçla ekibimiz il merkezinde konuşlanmış olup kentimize acil yardım hizmeti sunumunda görev almıştır. Motosiklet ileri sürüş eğitimi ile ayrıca motorize 112 ambulans hizmeti eğitimi de almış olan ekibimiz, hayati tehlikesi olan, darp, travma ve kalp krizi gibi vakalarda trafik yoğunluğu ya da sokağın dar olması nedeniyle ambulansın ulaşamadığı yaralılara, toplu trafik kazaları veya afetlerde birkaç dakika içinde ulaşıp hayat kurtarmaktadır. Yeni hizmetimizin ilimize hayırlı olmasını dileriz."

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